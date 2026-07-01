Morre aos 97 anos José Pereira do Nascimento, o Seu Zé do Sindicato, em Jardim Alegre

Ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais comandou a entidade por 23 anos e marcou a história da agricultura familiar em Jardim Alegre

José Pereira do Nascimento, conhecido como Seu Zé do Sindicato, morreu na manhã desta quarta-feira (1º), aos 97 anos. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Bom Jesus.

Seu Zé presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre por 23 anos, entre 1985 e 2008. Nesse período, tornou-se uma das principais lideranças do movimento sindical rural no município, atuando na defesa dos direitos dos trabalhadores e no fortalecimento da agricultura familiar.

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Ao longo de mais de duas décadas à frente da entidade, acompanhou importantes transformações no meio rural e ajudou a ampliar a representatividade dos agricultores junto aos órgãos públicos. Sua atuação fez dele uma referência para gerações de produtores e moradores de Jardim Alegre.

A notícia da morte provocou comoção entre familiares, amigos, trabalhadores rurais e lideranças da região, que destacaram sua dedicação ao sindicato e o compromisso com as famílias do campo.

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O velório acontece na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardim Alegre. O sepultamento será realizado às 10 horas de quinta-feira (2), no Cemitério Municipal.

Além do legado deixado no movimento sindical, Seu Zé deixa os filhos Sueli, Toninho, Sônia, Valdir, José Carlos, Marli, Teresinha e Nadir, além de netos, bisnetos, familiares e amigos, que se despedem de uma das figuras mais respeitadas da história de Jardim Alegre.

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