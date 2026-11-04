Morre aos 95 anos o pioneiro Zé do Café em Lunardelli
José Salvador Vanzelli era bastante conhecido em toda a região
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Foto: Reprodução/Blog do Berimbau
O pioneiro José Salvador Vanzelli, conhecido como “Zé do Café”, morreu nesta terça-feira (03), em Lunardelli (PR). Ele morava na Chácara São Bento e era conhecido no município e em outras cidades da região, como Jardim Alegre e Iretama.
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Vanzelli deixa cinco filhos: Toninho, Ismael, José Carlos, Luciana e Lucineia. Ele também era sogro de “Fião do Mercado Descontão”, conhecido comerciante de Lunardelli.
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O velório é realizado na Capela Mortuária do município. O sepultamento está previsto para esta quarta-feira (4).