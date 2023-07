Morre aos 88 anos, em Ivaiporã, Jandyra Marques Silvestrini

Siga o TNOnline no Google News

Faleceu no início da manhã desta segunda-feira (03-07), às 6h35, Jandyra Marques Silvestrini, aos 88 anos. Ela estava em tratamento de saúde há cerca de dois meses.

Dona Jandyra é moradora antiga de Ivaiporã, muito conhecida e querida na cidade pela sua alegria e carisma, sempre atendendo muito bem as pessoas.

Religiosa, era membro da Pastoral da Família e junto com o marido Orpheu Silvestrini (in memorian) quando residia na Av. Castelo foi chefe da Diaconia Santo Afonso na década de 80.



Dona Jandyra deixa os filhos, Fátima Silvestrini, Jorge, Carlos, Tuca e Fernando, seis netos e quatro bisnetos.

Nas redes sociais, amigos e conhecidos lamentam a morte e enaltecem a pessoa de um coração gigante que era Dona Jandyra.

“Que Deus acolha esse anjo de pessoa. Dona Jandira sempre foi uma luz entre nós. Sentimentos a família”, postou uma amiga.

Outra amiga, por meio de mensagem, lembrou o carinho que Dona Jandyra tratava as pessoas. “Meus sentimentos a família, que Deus os conforte nessa hora de dor e tristeza, fique com as lembranças boas porque ele era uma pessoa adorável”.