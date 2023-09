Morre aos 87 anos, Marlene Rother Góes, primeira vereadora de Ivaiporã

Faleceu na madrugada desta terça-feira (5), aos 87 anos, Marlene Rother Goés, a primeira mulher eleita vereadora de Ivaiporã (1979-1982). O falecimento ocorreu por volta das 01h30.

continua após publicidade

Em sua trajetória, além de conseguir o feito histórico, Dona Marlene, como era carinhosamente conhecida, era professora, e por muitos anos foi diretora do Colégio Estadual Raul Rodrigues Gomes, quando o colégio estava instalado, onde hoje é a Univale e Colégio Panamericano.

- LEIA MAIS: Saúde de Ivaiporã promove ação sobre aleitamento materno

continua após publicidade

Casada com Onivaldo Goes (in memoriam), ela deixa três filhos, Onivaldo Junior, a arquiteta Lorene Góes e a professora Rose Góes.



Dona Marlene era irmã do ex-prefeito – gestão 1972-1975, Adail Bolivar Rother (in memoriam) e tia do médico Adail Junior que foi vice-prefeito na primeira gestão de Carlos Gil (2012-2016).



O velório de Dona Marlene ocorre na Capela Aliança até às 17 horas, e após o corpo segue para sepultamento no Cemitério Municipal de Ivaiporã.

Em nota, a Prefeitura de Ivaiporã lamentou o falecimento e ressaltou a importância de Dona Marlene no desenvolvimento do município.

Siga o TNOnline no Google News