Morre aos 86 anos, Dr. Orlando do Hospital em Maternidade Ivaiporã

Orlnado Sanchez,.86 anos

Faleceu nesta terça-feira (26), o médico e agropecuarista Orlando Sanchez, o Dr. Orlando, fundador do Hospital e Maternidade Ivaiporã, atualmente Instituto de Saúde Lucena Sanchez. De acordo com informações, Dr. Orlando estava Internado em Curitiba, para tratamento de problemas cardíacos, mas acabou não resistindo.

Médico querido e admirado na cidade Dr. Orlando era muito participativo, inclusive, na politica da cidade, onde foi candidato a prefeito em 1992.

Dentre as diversas homenagens concedidas ao médico, em 2013 recebeu o título de cidadão honorário de Ivaiporã, em 2017 recebeu diploma de Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná, em reconhecimento à dedicação e ao trabalho para melhorar a saúde da população dos municípios do Vale do Ivaí. Em 2019, também recebeu reconhecimento e notoriedade da comunidade empresarial com o prêmio, Guerreiros do Comércio, da Fecomércio PR e ainda o diploma de Mérito Ético pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná

Orlando Sanchez era casado com Neusa Lucena Sanchez com quem teve três filhos: Orlando Júnior, Luciana e Fernanda. Sanchez chegou a Ivaiporã, em 1968 para trabalhar no Hospital Bom Jesus — a convite do então proprietário Akira Yamashita.

Pouco tempo depois, Dr. Orlando construiu um hospital em Grandes Rios e adquiriu cotas do antigo Hospital Nossa Senhora Consoladora, que era propriedade do médico Nelson Soberay. Em seguida, transformou-se no Hospital e Maternidade Ivaiporã.

Ele foi o primeiro chefe da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã e, teve papel importante na consolidação da regional no municipio. Também atuou como médico do IML (Instituto Médico Legal) e foi um dos fundadores da Sorcep (Sociedade Rural do Centro do Paraná) e ainda trabalhou para a instalação do INSS de Ivaiporã.

Dr. Orlando, deixa um legado importante no desenvolvimento de Ivaiporã e do Vale do Ivaí.

O corpo está sendo transladado para Ivaiporã e o velório será a partir das 8 horas de quarta-feira (27) na Capela Aliança.

