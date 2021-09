Morre aos 75 anos, Mario Jardim, ex-vereador de Lunardelli

Da Redação

Mario Jardim foi vereador em dois mandatos de de 1989 a 1996

Morreu nesta sexta-feira (24), o ex-vereador Mario Gomes Jardim, ao 75 anos. Há anos vinha em tratamento e lutava contra o câncer.

Mario Jardim chegou em Lunardelli em 1967, quando ainda o município era distrito de São João do Ivaí. Pessoa muito conhecida e querida, não só em Lunardelli, mas em toda região.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Lunardelli. Às 17h30 haverá missa de corpo presente no Santuário Santa Rita de Cássia e na sequência o sepultamento no Cemitério Municipal.

A prefeitura de Lunardelli publicou nota de pesar

“A Prefeitura Municipal de Lunardelli vem publicamente expressar seu sentimento de pesar e prestar condolências à família do ex-vereador MARIO GOMES JARDIM, em decorrência do seu falecimento, ocorrido na manhã desta sexta-feira (24).

Senhor Mário foi um grande cidadão, bondoso, humilde, carismático e de família tradicional em Lunardelli. Dedicou-se às causas da sociedade exercendo o cargo de vereador deste município durante dois mandatos, de 1989 a 1996, sempre representando com lealdade e patriotismo o povo lunardelliense.



A Prefeitura Municipal permanece nutrindo grande admiração pelo amigo Mário Jardim e reconhece sua brilhante contribuição como cidadão e representante do povo durante sua vida pública. Ainda, se solidariza com a família enlutada e amigos, neste momento de dor e tristeza”.