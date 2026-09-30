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Morre aos 75 anos coautor do Hino de Lunardelli

Pedro Roque de Oliveira, conhecido como Pedrinho, também era cantor e tinha atuação ligada à igreja e à comunidade do município

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Morre aos 75 anos coautor do Hino de Lunardelli
Autor Foto: Divulgação

Morreu nesta terça-feira (29), aos 75 anos, Pedro Roque de Oliveira, conhecido em Lunardelli como Pedrinho. Ele era cantor e um dos coautores do Hino do Município, deixando uma ligação marcada com a história cultural e religiosa da cidade.

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Nascido em 16 de agosto de 1951, Pedrinho era conhecido pela atuação na música e também por sua participação na igreja. Segundo nota de pesar divulgada pela Prefeitura de Lunardelli, ele era uma pessoa querida na comunidade e compartilhava o gosto pela música em celebrações religiosas.

Além da atividade artística, Pedrinho era pai e esposo. Ele era casado com Elza Martins de Oliveira, servidora municipal de Lunardelli.

Em nota, a Prefeitura destacou a participação de Pedro Roque na composição do hino municipal e afirmou que seu trabalho permanecerá ligado às homenagens oficiais e à memória da cidade.

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O município também manifestou solidariedade aos familiares e amigos e destacou a contribuição de Pedrinho para a comunidade de Lunardelli.

As informações sobre velório e sepultamento não foram divulgadas na nota publicada pela administração municipal.

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