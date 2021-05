Morre aos 66 anos, Juarez Judoca ex-morador do Vale do Ivaí

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Morreu neste domingo (23), por volta das 10 horas, vítima de infarto, Juarez Afonso da Rocha, 66 anos, o Juarez Judoca. que também era conhecido com Xiru.

Juarez morou por muitos anos em Ivaiporã onde foi professor de judô e também na cidade de São João do Ivaí, na época trabalhou na prefeitura na gestão do ex-prefeito prefeito Clóvis Bernini Junior. Juarez era muito conhecido em todo Vale do Ivaí.

Atualmente Juarez morava na cidade de Palmital. Com a saúde debilitada fazia tratamento de hemodiálise. O velório e sepultamento será na cidade de Palmital.