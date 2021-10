Morre aos 65 anos, o médico nefrologista Marcos Gevert

Da Redação

Marcos Gevert, 65 anos

Faleceu nesta terça-feira (5), no Hospital Marcelino Champagnat em Curitiba o médico nefrologista de Ivaiporã, Marcos Gevert, de 65 anos. O médico vinha lutando e fazendo tratamento contra o câncer, mas não resistiu. O corpo será transladado para Ivaiporã.

Especialista em Medicina Interna e Nefrologia era Diretor Geral do Grupo Gevert Saúde com unidades nos municípios de Ivaiporã, Guarapuava, União da Vitória e Francisco Beltrão.

Gervert residia em Ivaiporã desde 1991 quando iniciou as atividades do Hospital do Rim, direcionado a pacientes e portadores de doenças renais crônicas.

Ele também era proprietário do Rancho Pais e Filhos na localidade de Água da Laranjeira, onde se dedicava a avicultura. O médico deixa a esposa Sueli Gevert ex-vereadora em Ivaiporã e três filhos.

O velório está programado para ter início às 7 horas de quarta-feira (6), e sepultamento previsto para as 14 horas, no Cemitério Municipal de Ivaiporã.