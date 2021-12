Morre aos 53 anos, Roberto do Porto, vítima da Covid

Da Redação

Roberto Desidério Pinto, de 53 anos

Morreu por volta das 3 horas desta quinta-feira (16), no Instituto de Saúde Bom Jesus de Ivaiporã, o morador de São João do Ivaí, Roberto Desidério Pinto, de 53 anos, conhecido como Roberto do Porto, vítima de complicações da Covid-19. Ele residia na localidade de Porto Luar, que fica às margens do Rio Ivaí.

Roberto do Porto ficou vários dias internado, não resistindo as complicações da doença. Ele deixa esposa e duas filhas. A família está providenciando a liberação do corpo para cortejo e sepultamento.

Um detalhe triste é que Roberto morre por complicações da Covid seis meses após seu irmão, o Tilim do Porto, morrer pela mesma doença (14/06/2021).

* Com informações Canal HP