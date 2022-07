Mordida de cachorro termina em confusão entre vizinhos

Da Redação

No conjunto residencial Glorinha Rech em Jardim Alegre, uma mulher foi mordida por um cachorro na tarde de domingo (24). Quando o vizinho foi conversar com o dono do cachorro, houve confusão e a Polícia Militar foi chamada.

O solicitante relatou aos policiais que o cachorro de seu vizinho escapou e mordeu a perna de sua amiga, que ao ir falar com o dono do animal a respeito do fato, ele e outro rapaz o teriam ameaçado dizendo “que manda na rua, faz o que quer e se caso chamasse a polícia as coisas ficariam pior”.

Ainda segundo relato do solicitante, o vizinho em posse de uma faca reiterou as ameaças e com mais algumas pessoas começou a jogar pedras contra a solicitante e seus familiares, vindo a causar escoriações na perna do solicitante.

Os policiais militares realizaram diligências nas proximidades e localizou um dos envolvidos no arremesso das pedras. Ele confirmou que estava de posse de uma ripa, sendo localizado o objeto junto a um muro próximo ao local. O outro envolvido se evadiu da residência, não sendo localizado.

Diante da situação, as partes foram encaminhadas ao cartório da 6ª CIPM para lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP). E orientado sobre os procedimentos caso desejem representar criminalmente contra.

