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DISTRITO DE ARICANDUVA

Moradores reclamam de proliferação de moscas em Arapongas (PR): "Insustentável"

Prefeitura encaminhou novo pedido de providências a granja e marca vistoria no local

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.06.2026, 16:47:46 Editado em 15.06.2026, 16:47:39
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Moradores reclamam de proliferação de moscas em Arapongas (PR):
Autor Moradora afirma que moscas afetam o dia a dia em casa - Foto: Divulgação

Após novas reclamações de moradores, a Prefeitura de Arapongas (PR) informou nesta segunda-feira (15) que está cobrando providências de uma granja do Distrito de Aricanduva por conta do excesso de moscas. A presença dos insetos tem gerado transtornos aos moradores. O problema vem sendo denunciado desde o ano passado e, segundo a população local, "a situação é insustável".

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O município informou que adotou um cronograma de fiscalização na Granja Faria, alvo das reclamações. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), Grupamento de Defesa Ambiental (GDA), Vigilância Sanitária e Setor de Endemias.

Segundo a Prefeitura, as vistorias técnicas estão sendo feitas desde abril e demonstram que, embora a empresa tenha adotado medidas de controle populacional de moscas e gestão de resíduos, incluindo a neutralização biológica via compostagem, o monitoramento contínuo é indispensável para assegurar a conformidade ambiental e o bem-estar da comunidade.

"Diante das recentes oscilações na eficácia do controle, identificadas em inspeção conjunta entre os órgãos ocorrida no último dia 12 de junho, o município intensificou as exigências técnicas frente à transição operacional e rotatividade de pessoal da empresa", informou a Prefeitura.

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Nesta segunda-feira (15), a Vigilância Sanitária formalizou a solicitação de novas documentações e providências imediatas para a resolução definitiva da situação com prazo de cinco dias corridos. Uma nova inspeção está marcada para sexta-feira (19).


Moradores reclamam de proliferação de moscas em Arapongas (PR):
AutorGranja de Arapongas será alvo de nova vistoria - Foto: Divulgação Prefeitura de Arapongas


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RECLAMAÇÃO DOS MORADORES

Moradora do Distrito de Aricanduva, Sandra Pereira Lourenço da Silva afirma que a situação é "insustentável". Ela é professora e trabalha na Colônia Esperança. Segundo ela, as crianças são afetadas pelo aparecimento de moscas. "As moscas invadem todo o ambiente. Não tem condições de comer. Ontem (domingo), eu tive visita e precisei jogar fora o nhoque que fiz", conta.

Segundo ela, a indignação é geral no distrito. "Eu moro em Aricanduva há quatro anos, mas está cada dia pior. Ontem (domingo), estava chovendo, friozinho, e nunca vi tanta mosca na minha vida. Está difícil de morar, daqui a pouco Aricanduva vai virar um distrito fantasma", diz.

A reportagem tenta contato com a Granja Faria e irá atualizar a reportagem assim que conseguir um retorno.

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