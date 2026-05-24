Moradores reclamam de cachorro agressivo próximo ao Lago das Flores em Ivaiporã

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Moradores da Rua Basílio Verenka, na região central de Ivaiporã, próximo ao Lago das Flores, estão preocupados com a presença de um cachorro de grande porte que estaria apresentando comportamento agressivo.

Segundo relatos enviados neste domingo (24), o animal teria ficado sem tutor após a morte do proprietário. Desde então, moradores afirmam que o cachorro estaria avançando contra pessoas e atacando outros animais da vizinhança.

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Uma moradora contou que a situação tem gerado medo principalmente entre idosos e crianças que passam pela rua diariamente. “Minha mãe é de idade e quase foi mordida pelo animal”, relatou a moradora.

Os moradores pedem apoio do poder público e de órgãos responsáveis pela proteção animal para que o caso seja acompanhado e o cachorro receba atendimento adequado, evitando novos incidentes.

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