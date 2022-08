Moradores Ivaiporã começam a receber entrevistadores do IBGE

Da Redação

O Censo é uma ferramenta importante para o país porque permite conhecer os detalhes de como a população vive, quantas são as pessoas e onde elas estão

Nesta segunda-feira (1º), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começou as visitas às casas no quadro urbano de Ivaiporã e da região para o Censo 2022. De acordo com Lucas Morelo coordenador censitário da Subárea de Ivaiporã foram contratados cinco agentes censitários e 36 recenseadores que visitarão, entre agosto e outubro, além de Ivaiporã também os domicílios de Ariranha do Ivaí e Arapuã.

Para os municípios de Jardim Alegre e Lunardelli são 16 recenseadores e dois agentes censitários. Para os municípios de São João do Ivaí foram contratados 13 recenseadores e dois agentes censitários.

“Começaram a trabalhar nas cidades e depois vão para a zona rural. Eles estarão uniformizados, com boné e colete azuis com a logomarca do IBGE. É fundamental que todo cidadão procure ser recenseado e receba o recenseador do IBGE”, destacou Morelo.

É importante ressaltar, que no colete do recenseador, haverá também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. No crachá do recenseador existe um QR Code que permite que o morador tenha total segurança sobre a identidade do servidor.

Clovis dos Santos, servidor aposentado e ex-chefe do IBGE de Ivaiporã, por residir próximo à sede do IBGE foi um dos primeiros a ser recenseado na cidade.Para ele, o Censo é uma ferramenta importante para o país porque permite conhecer os detalhes de como a população vive, quantas são as pessoas e onde elas estão.

“O pessoal estava ansioso aguardando há mais de 10 anos. O Censo do Município atualizado traz várias vantagens para o sistema de saúde, para economia e para as políticas públicas, por isso é importante que todos sejam recenseados”, disse Clovis dos Santos

