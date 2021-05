Moradores denunciam Live sertaneja e aglomeração em Jandaia

Continua após publicidade

Vídeos que mostram diversas pessoas acompanhando um show sertanejo em Jandaia do Sul, no norte do Paraná, repercutem nas redes sociais. Muitos internautas ficaram indignados com a aglomeração, que ocorreu na noite de sábado (22). O prefeito do município se manifestou e informou que a Polícia Militar (PM) foi chamada.

O evento privado, foi transmitido em uma Live de cantores sertanejos. Pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, foram vários vídeos e imagens de moradores cobrando ação contra o evento. "Tá rolando uma Live e mais parece uma balada pela quantidade de pessoas presentes", relata uma postagem.

Após a chegada da PM, foi confirmada a aglomeração de pessoas e os organizadores informaram que o evento já havia sido encerrado e que as medidas sanitárias foram tomadas. Porém, pelas imagens é possível perceber diversas pessoas sem máscara e sem o devido distanciamento. VEJA:

tnonline

O prefeito da cidade, Lauro Júnior, se manifestou sobre a repercussão do evento neste domingo (23). "Com relação ao evento ocorrido na noite de sábado em Jandaia do Sul, informo que a Polícia Militar esteve no local, lavrou o Boletim de Ocorrência e todas as medidas necessárias por parte da Prefeitura estão sendo tomadas. Obrigado", disse.

No sábado, Jandaia do Sul registrou mais 15 casos de Covid-19. No total são 2.518 diagnósticos positivos, sendo que 2.223 pessoas estão recuperadas e 57 morrera.