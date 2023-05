Moradores de Sarandi invadem casa, agridem casal e roubam celular

Da Redação

A situação aconteceu por volta das 20h47

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada para atender uma ocorrência de invasão, agressão e roubo contra um casal, em uma residência localizada na Rua Maria Cristina, área central do município de São Pedro do Ivaí. A situação aconteceu por volta das 20h47.

De acordo com boletim de ocorrência, o casal estava em casa, quando alguém bateu na porta. Logo em seguida, o imóvel foi invadido por uma mulher e seu filho, que seriam moradores da cidade de Sarandi.

Os invasores agrediram o homem com socos, tapas e chutes. A esposa dele também foi brutalmente agredida. Ainda conforme o relato das vítimas, a mulher pediu que os suspeitos parassem com a violência, pois o casal não havia feito nada contra eles, mas acabou sendo ameaçada com uma faca.

Após as agressões, os invasores roubaram um celular da marca Samsung e fugiram da residência. Um dos celulares do casal estava escondido e acabou não sendo furtado. Foi com ele que as vítimas acionaram a equipe da PM. Eles foram orientados e, apesar das buscas realizadas na região, os suspeitos não foram localizados.

