Moradores de Marilândia do Sul lamentam morte de professora

Moradores de Marilândia do Sul lamentam a morte da pioneira da cidade, Maria Clara Bueno Lucchesi, aos 69 anos. 'Joana' como era carinhosamente chamada deixa uma filha e muitos amigos no município e na região.

Maria por muitos anos trabalhou como professora, era aposentada e muito querida na cidade. Ela faleceu no final da noite de sexta-feira (4), por causas naturais. O velório acontece na quadra do Campo Municipal até às 17h.

O falecimento gerou grande comoção. Amigos e familiares lamentam nas redes sociais.

"Uma grande amiga, amiga de muitas pessoas, amigos de infância. Meu coração está partido, lamento muito o falecimento da minha amiga, meu coração está em luto", disse o empresário de Apucarana Jairo Rastelli.

"E quando penso que vou respirar um pouco. Chega uma notícia tão triste, querida Joana Bueno não dá pra acreditar! Partiu repentinamente. Sempre sorrindo .Vou guardar seu sorriso no meu coração. Seja recebida na Glória de Deus . Seu espírito descanse em paz. Muito chocante isso! Me compadeço com à família Bueno de M. do Sul", escreveu Luciana Alves

"Nossa que tristeza minha amiga. Você alegrou muito minha vida que Deus te receba de braços abertos", publicou Karol Araujo