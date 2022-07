Moradores de Jardim Alegre reclamam de matagal em terreno de operadora

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No terreno a empresa mantém uma torre e uma central telefônica

Em Jardim Alegre, moradores da Av. Getulina, próximo a rodoviária reclamam do descaso de uma operadora de telefonia, que não realiza a devida manutenção no terreno, onde a empresa mantém uma torre e uma central telefônica. No terreno se formou um matagal, facilitando a proliferação de animais peçonhentos e insetos.

continua após publicidade .

Diante das reclamações, a reportagem procurou a Prefeitura de Jardim Alegre. Em contato com a diretora de tributação e fiscalização Ana Mazieiro e o agente de fiscalização Leandro Silvério foi relatado que os responsáveis pelo terreno estão sendo notificados.

“A empresa já está sendo notificada e caso o terreno não seja limpo dentro do prazo estipulado (dez dias após o recebimento da notificação), a prefeitura fará a roçagem e a empresa arcará com as despesas, além de pagar multa”, disse Ana Mazieiro que comentou ainda que além desse terreno na Av. Getulina, a fiscalização foi intensificada e outros terrenos também estão sendo notificados. “Até o momento já foram encaminhadas 140 notificações”, disse a diretora de tributação.

continua após publicidade .

O agente de fiscalização Leandro Silverio, lembra ainda que as despesas de roçagem, mais limpeza e multas podem chegar a mais de R$ 1,5 mil dependendo do tamanho do terreno

Siga o TNOnline no Google News