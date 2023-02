Moradores de Ivaiporã podem sacar FGTS por calamidade

Da Redação

Moradores de Ivaiporã atingidos por vendaval podem solicitar o Saque Calamidade (FGTS)

Moradores de Ivaiporã de áreas afetados pela chuva e vendaval, entre os dias 29 e 31 de outubro em 2022, podem solicitar Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) até 14 de fevereiro.

É necessário possuir saldo na conta do Fundo de Garantia e não ter realizado saque pelo mesmo motivo há pelo menos 12 meses. O valor do saque será o saldo disponível na conta do FGTS, na data da solicitação, limitado à quantia correspondente a R$ 6.220,00.

De acordo com informações da prefeitura, os trabalhadores afetados devem fazer o cadastro no CRAS com documentos, fotos e nota fiscal de gastos.

O prazo para a análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com a Caixa pelo número 0800-726 0207.

O que é Saque Calamidade do FGTS

O Saque Calamidade do FGTS é uma modalidade em que o trabalhador tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS por necessidade pessoal, urgente e grave decorrente de desastre natural que tenha atingido a sua área de residência.

O valor só é liberado quando a situação de emergência ou​ o estado de calamidade pública tenha sido decretado por meio de decreto do governo do Distrito Federal, Município ou Estado e publicado em prazo não superior a 30 dias do primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência do desastre natural, se este for assim reconhecido, por meio de portaria do Ministro de Estado da Integração Nacional.

fonte: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Ivaiporã

