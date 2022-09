Moradores de Cambira se envolvem em capotamento nesta manhã

Da Redação

Dois homens moradores de Cambira, que seguiam para Apucarana, se envolveram em um capotamento na BR-376, entre as duas cidades. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (6).

Os Bombeiros de Apucarana, que retornavam de um incêndio em Cambira, encontraram o carro tombado às margens da rodovia. Os socorristas localizaram os dois ocupantes, que não sofreram ferimentos.

Eles contaram que seguiam para Apucarana, pois estão trabalhando em uma obra, porém, com o vento forte, a carretinha que estava fixada no veículo, que transportava uma betoneira, tombou. O motorista perdeu o controle da direção, atingiu o guard-rail, capotou e parou no gramado, às margens da rodovia.

Apesar dos danos, eles não ficaram feridos.



