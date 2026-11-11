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Moradores da zona rural de Cambira cobram Copel após apagões de até 40 horas

Encontro intermediado pelo município debateu investimentos em infraestrutura e os constantes transtornos provocados pelas interrupções no campo

Escrito por Da Redação
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Moradores da zona rural de Cambira cobram Copel após apagões de até 40 horas
Autor Como solução estrutural para a região, a concessionária destacou a construção da Subestação Figueira - Foto: - Divulgação

Moradores da zona rural de Cambira reuniram-se com a Copel e a administração municipal no gabinete da prefeita Ana Lúcia de Oliveira para exigir providências contra as frequentes interrupções no fornecimento de energia elétrica. O encontro, que também reuniu secretários, diretores da prefeitura e representantes do Legislativo, serviu de canal direto para que os produtores relatassem a gravidade da situação no campo, incluindo episódios em que propriedades rurais ficaram até 40 horas consecutivas sem eletricidade.

- leia mais: Seca atingiu 14 cidades da região entre 2021 e 2024, aponta IBGE

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Durante o debate, os produtores apontaram os pontos mais vulneráveis do município e questionaram desabastecimentos que ocorrem mesmo em dias de tempo estável, sem ventania ou chuva, o que indica necessidade de manutenção específica na rede local. Em resposta, o analista de negócios da Copel, Walter Carlos Princ, explicou que o contato e a queda de vegetação sobre a fiação representam as principais causas das panes, somados a eventuais falhas em chaves, conectores e interferências provocadas por animais.

Moradores da zona rural de Cambira cobram Copel após apagões de até 40 horas
AutorFoto: - Divulgação

Como solução estrutural para a região, a concessionária destacou a construção da Subestação Figueira, em Apucarana, um projeto em fase final de implantação que prevê aporte superior a R$ 110 milhões. A empresa também planeja implantar três novas redes de distribuição para reforçar o atendimento em Cambira, intervenções que dependem da emissão de licenças e autorizações ambientais para avançar. Diante das demandas expostas, o Executivo municipal reforçou que manterá a interlocução institucional com a Copel para garantir celeridade nas vistorias técnicas e dar estabilidade ao abastecimento nas propriedades rurais.

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apagões cambira Copel ENERGIA ELÉTRICA Falta de energia zona rural
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