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Moradores da Serra do Cadeado vão ter isenção no pedágio da BR-376

Benefício garante aos motoristas cadastrados duas passagens diárias gratuitas, o que corresponde a um trajeto de ida e outro de volta na praça

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Moradores da Serra do Cadeado vão ter isenção no pedágio da BR-376
Autor A medida entra em vigor no dia 1º de outubro de 2026 e terá validade inicial até o dia 1º de outubro de 2027 - Foto: Arquivo/TNOnline

Moradores que vivem na Serra do Cadeado, em Mauá da Serra (PR), foram contemplados com a isenção da tarifa de pedágio local. A medida entra em vigor no dia 1º de outubro de 2026 e terá validade inicial até o dia 1º de outubro de 2027.

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O benefício garante aos motoristas cadastrados duas passagens diárias gratuitas, o que corresponde a um trajeto de ida e outro de volta na praça de cobrança.

Após o período de um ano de vigência, os usuários precisarão realizar a renovação da solicitação para continuarem isentos.

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A conquista foi anunciada na noite desta quarta-feira (30) pelo deputado estadual Arilson Chiorato (PT), que destacou a articulação política conjunta com o prefeito do município, Giva Lopes (União).

"Depois de muita luta nossa e do prefeito Giva, a gente conseguiu a isenção para o pedágio para esses moradores que entraram com o processo e os que podem entrar ainda", afirmou Arilson.

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Como conseguir a isenção

Os moradores interessados em solicitar o benefício ou entender as condições da gratuidade devem entrar em contato com a concessionária responsável pelos canais oficiais de atendimento.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail isencao.prvias@motiva.com.br, pelo telefone (11) 94144-7261 ou com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

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BR 376 isenção Mauá da Serra notícias locais pedágio
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