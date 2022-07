Moradores acusam vizinhos de envenenamento de animais e fazem ameaças

Da Redação

Na noite de segunda-feira (11), em Jardim Alegre, a Polícia Militar (PM) foi chamada para uma residência no centro da cidade, para atendimento de uma denúncia de ameaça.

Conforme consta no boletim de ocorrência, na casa, os policiais conversaram com os solicitantes, um homem e sua mãe. Eles relataram que momentos antes, seus vizinhos, foram até o muro lateral, e passaram a acusar de terem colocado veneno para seus cachorros e gatos.

A vizinha teria ainda chamado a solicitante de vários nomes, e ameaçou colocar fogo na casa, pelos supostos envenenamentos dos animais, além de arremessar várias pedras no telhado da residência.

Os solicitantes relataram ainda que os insultos por parte dos vizinhos já vêm acontecendo há alguns dias e afirmaram que a acusação por parte dos vizinhos é falsa.

A guarnição tentou contato com os vizinhos laterais, a casa encontrava-se fechada e com as luzes todas apagadas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram orientados quanto aos procedimentos pertinentes a situação e liberados no local, sendo então confeccionado o BOU e encaminhado até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências.

