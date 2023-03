Moradoras do Vale do Ivaí perdem R$ 13 mil após caírem em golpes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem Ilustrativa

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou dois boletins de ocorrência, nesta terça-feira (28), após duas moradoras distintas do Vale do Ivaí serem vítimas de golpes. Uma das mulheres reside em Marilândia do Sul, e a outra é moradora da cidade de Cambira.

continua após publicidade .

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 12h58 desta terça, na área central de Cambira. A mulher relatou aos policiais que baixou um seu aparelho celular um aplicativo que prometia um rendimento acima de qualquer agência bancária.

A vítima contou que realizou cinco depósitos via PIX para três contas distintas, totalizando um valor de R$ 7 mil. Porém, quando foi resgatar o valor investido, não obteve resposta. Conforme relato, o aplicativo indica que é necessário concluir algumas "missões" para que o dinheiro possa ser resgatado.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Moradora de Lidianópolis perde R$ 600 em golpe pela internet

A moradora de Cambira explicou aos PMs que o aplicativo em questão não foi baixado por meio do Google Play, mas sim por um link enviado por um telefone celular. A vítima foi orientada.





continua após publicidade .

Segundo crime

Desta vez na cidade de Marilândia do Sul, uma jovem de 22 anos perdeu R$ 6 mil. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência por volta das 18h09 desta terça-feira (28).

Segundo relato da vítima, ela teria prestado um serviço em um trabalho virtual na última segunda-feira, dia 27 de março. Após concluir a tarefa, a jovem receberia um pagamento e comissões pelos afazeres. No entanto, a vítima acabou sendo induzida a realizar alguns depósitos bancários via PIX, por meio de um QR Code, para pessoas e contas diferentes e desconhecidas. O valor das transferências totalizou R$ 6 mil.

De acordo com o b.o., após os depósitos a jovem perdeu o contato com todos os envolvidos virtuais. A vítima foi orientada e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Siga o TNOnline no Google News