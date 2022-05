Moradora sai e ao retornar encontra casa arrombada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Uma moradora da Rua Minas Gerais em Borrazópolis acionou a Polícia Militar, na noite de quinta-feira (12), após chegar em casa e encontrar a porta arrombada.

Ela relatou aos policiais militares que havia saído de sua casa no início da noite, e ao retornar por volta das 21 horas encontrou a porta da frente arrombada.

Dentro da casa, todas suas coisas estavam reviradas, a mulher também deu a falta de um celular com carregador da marca Samsung e uma mochila escolar rosa.

A vítima contou aos policiais que viu um homem com uma mochila com características idênticas a qual teria sido furtado de sua residência, e repassou as características do suspeito.

A equipe policial fez buscas por toda região, porém nenhum suspeito foi encontrado até o momento. A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.