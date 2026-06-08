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PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Moradora é denunciada duas vezes por som alto perto de hospital em Grandes Rios

Após orientação da PM, som foi ligado novamente e terminou apreendido; mulher também teria ameaçado denunciante

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 11:15:15 Editado em 08.06.2026, 11:15:11
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Moradora é denunciada duas vezes por som alto perto de hospital em Grandes Rios
Autor Caso foi registrado próximo ao hospital municipal - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma ocorrência de perturbação do sossego mobilizou a Polícia Militar duas vezes na noite de domingo (7), em Grandes Rios. O caso aconteceu nas proximidades do hospital municipal, onde funcionários e acompanhantes de pacientes reclamaram do volume alto de uma residência vizinha.

De acordo com a PM, a primeira solicitação foi registrada por volta das 20h30. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o som realmente vinha de uma casa próxima ao hospital. A moradora foi orientada sobre a infração de perturbação do trabalho ou sossego alheio e se comprometeu a desligar o aparelho e reduzir o tom das conversas para não incomodar pacientes e profissionais da unidade de saúde.

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LEIA MAIS: Homem foge após mulher pedir socorro por ameaça de agressão em Ivaiporã

No entanto, cerca de uma hora e meia depois, a equipe policial voltou a ser acionada. Segundo o boletim, uma mulher que acompanhava a filha internada no hospital relatou que a moradora entrou sem autorização em uma área de acesso restrito da unidade e passou a fazer ameaças e ofensas, afirmando que a aguardaria do lado de fora para agredi-la por ter denunciado o som à polícia.

Quando os policiais retornaram ao endereço, verificaram que o aparelho de som havia sido ligado novamente, com músicas sertanejas em alto volume. Diante da nova denúncia, o solicitante decidiu representar formalmente contra a autora da perturbação.

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As partes envolvidas foram encaminhadas ao destacamento da Polícia Militar para a confecção do termo circunstanciado. O equipamento de som utilizado também foi apreendido pelos policiais.

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Ameaças e ofensas Hospital Municipal perturbação do sossego POLICIA MILITAR SOM ALTO termo circunstanciado
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