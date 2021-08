Moradora de Rio Branco do Ivaí tem casa arrombada e furtada

Da Redação

Ilustração

Policiais do destacamento de Rio Branco do Ivaí foram deslocados por volta das 13 horas de quarta-feira (18), até a Rua Iguaçu, em Rio Branco do Ivaí para atendimento de furto a uma residência.

continua após publicidade .

No local, os policiais foram informados pela dona da casa, que saiu para trabalhar por volta das 08 horas, e quando retornou às 12 hora se deparou com a janela arrombada.

Foram levados uma carteira com documentos pessoais, cartões créditos e dinheiro, além de uma maleta com produtos de maquiagem e uma jaqueta de cor rosa.

continua após publicidade .

A vitima foi orientada, sendo encaminhado o boletim para delegacia para as providencias cabíveis.