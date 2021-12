Da Redação

Moradora de Rio Branco desaparece após encontro em Apucarana

A família de Vanessa Padilha Rimoldi, de Rio Branco do Ivaí, está à sua procura há cinco dias desde que viajou para Apucarana. De acordo com o padrasto da jovem e da mãe, Rosângela Padilha, ela marcou de encontrar um rapaz que conheceu pela internet e não deu mais notícias. A família de Vanessa mora no Assentamento Egídio Brunetto, zona rural da cidade.

"A Vanessa conheceu um rapaz em Apucarana pelas redes sociais e saiu daqui para encontrá-lo. Até este domingo, cinco dias depois que ela viajou, ela está desaparecida. A gente está achando estranho porque ela sempre fica online no WhatsApp e Facebook. Porém, durante todos esses dias, a Vanessa não visualizou nossas mensagens", disse o padrasto.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Grandes Rios e o caso é investigado. Quem tiver informações, pode ligar para (43) 9960-6119 e falar com Carlito França, ou também pode telefonar para o 190, da Polícia Militar (PM).

Com informações do Blog do Berimbau.