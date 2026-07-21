Moradora de Novo Itacolomi afirma ter flagrado supostos OVNIs no céu do Vale do Ivaí; assista





Supostos objetos voadores não identificados (OVNIS) podem ter sido avistados no céu do Vale do Ivaí. O registro foi feito pela moradora de Novo Itacolomi (PR), Luciane de Oliveira, de 41 anos, na noite deste domingo (19). As imagens captadas mostram o exato momento em que duas luzes misteriosas realizavam movimentos irregulares no céu, em um fenômeno que chamou a atenção e causou espanto. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O registro noturno aconteceu enquanto Luciane e seu companheiro voltavam de Apucarana. Durante o percurso, ela notou uma luz extremamente brilhante no céu que acreditou ser uma estrela. Mais tarde, já na entrada da cidade, ela visualizou duas orbes próximas a esse ponto luminoso, que se movimentavam. "Elas sumiam, acendiam, sumiam novamente e ficavam dando voltas e voltas. Aí, quando a gente resolveu ir embora, as orbes sumiram e nós ficamos observando a estrela até que ela foi apagando devagar e sumiu. Ela era muito forte, a gente achou que era uma estrela e, na realidade, não era. Não sei o que era, mas com certeza ela fazia parte dessas orbes dançando no céu", explica.

O registro noturno aconteceu enquanto Luciane e seu companheiro voltavam de Apucarana - Foto: Reprodução/Câmera O registro noturno aconteceu enquanto Luciane e seu companheiro voltavam de Apucarana - Foto: Reprodução/Câmera

Essa não foi a única experiência incomum avistada por Luciane. Ela disse que, em outra ocasião, presenciou um objeto em formato de disco branco, em plena luz do dia, enquanto se exercitava em uma esteira de academia voltada para a rua. Na ocasião, o objeto teria voado em direção a uma nuvem e desaparecido junto com ela. "Sempre que estamos indo para Apucarana, eu fico observando o céu. E, várias vezes, eu vi o que eu achava, por exemplo, ser um planeta, aí ele piscava cinco vezes até que apagava", comenta.