Moradora de Mauá da Serra tem carteira furtada na Expoara

Vítima registrou o caso após notar gastos de R$ 400 em seus cartões, além da perda de documentos e dinheiro em espécie

Uma mulher procurou o destacamento da Polícia Militar de Mauá da Serra, nesta segunda-feira (12), para denunciar o furto de sua carteira. O crime aconteceu enquanto ela participava de uma festa no Centro de Eventos Expoara, no município de Arapongas, mas só foi descoberto após os criminosos usarem seus cartões bancários.

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De acordo com o relato feito à polícia, a vítima estava no evento acompanhada da irmã e de uma amiga. Como uma das acompanhantes estava pagando as despesas no local, ela não precisou abrir a bolsa e, por isso, não percebeu o momento em que a carteira foi levada.

O crime só foi notado posteriormente, quando a mulher começou a receber notificações no celular sobre compras que não havia feito. Ao todo, foram registradas quatro transações não autorizadas em um comércio, gerando um prejuízo de R$ 400.

Além dos cartões de três bancos diferentes, a vítima perdeu R$ 250 em dinheiro e a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Assim que percebeu as movimentações suspeitas, a mulher realizou o bloqueio imediato dos cartões nos aplicativos bancários para evitar novos prejuízos. Após registrar o caso, ela foi orientada pelos policiais sobre como proceder para tentar reaver os valores junto aos bancos.