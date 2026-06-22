Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
CAMPANHA DE DOAÇÃO

Moradora de Marilândia do Sul cria vaquinha para tratar câncer

Medicamento essencial para a paciente custa mais de meio milhão de reais e foi negado pelo judiciário paranaense

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 09:44:58 Editado em 22.06.2026, 09:46:07
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moradora de Marilândia do Sul cria vaquinha para tratar câncer
Autor Mariana Siqueira - Foto: Arquivo pessoal

A moradora de Marilândia do Sul (PR), Mariana Siqueira, iniciou uma campanha de arrecadação na internet para custear um medicamento oncológico de alto custo, avaliado em R$ 540 mil. A mobilização se tornou a única alternativa da paciente e de sua família após a Justiça do Paraná negar o fornecimento da medicação, considerada urgente para a continuidade de sua luta pela vida.

- LEIA MAIS: Frente fria traz risco de temporais e frio extremo com chance de recorde no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mariana gravou um vídeo detalhando a gravidade de seu quadro de saúde. Devido ao avanço da doença e à necessidade de cuidados constantes, ela precisou se mudar temporariamente para a área rural para receber a assistência da mãe.

"Tô no sítio, pra minha mãe me ajudar com os curativos, pra fazer várias vezes ao dia, que o Robson trabalha, né, então pra ele é mais difícil", relatou Mariana. Com a cabeça enfaixada no registro, ela explicou a situação atual das lesões físicas: "Tô com a cabeça enfaixada porque eu fiz rádio e o tumor aqui tá, tá vazando."

Enquanto a família tenta reverter a decisão judicial, o tempo atua como um adversário na progressão da doença. Mariana mostra preocupação com a demora nos trâmites legais e com o surgimento de novos nódulos pelo corpo, inclusive na região do pescoço.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu tô aí no aguardo do remédio, né? A, a justiça negou, tamo tentando recorrer, mas nem sei a que pé anda. E a saúde não espera, né?", desabafou a paciente. Ela também aguarda o resultado de exames recentes para avaliar se o tratamento radioterápico conseguiu conter as metástases cranianas: "A última vez que eu fiz eu tava com várias pintinhas, aí eu fiz rádio e em nome de Jesus espero que do cérebro tenha sumido."

Como ajudar

Diante do alto custo do tratamento e da urgência clínica, a comunidade, amigos e o marido de Mariana, Robson de Oliveira Correia, mobilizam-se nas redes sociais pedindo doações de qualquer valor.

Os interessados em contribuir com a campanha "Ajude Mariana Siqueira" podem realizar transferências diretamente para a conta do marido da paciente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

• Chave Pix (E-mail): rc5141986@gmail.com

• Nome do Titular: Robson de Oliveira Correia

Vídeo:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Moradora de Marilândia do Sul cria vaquinha para tratar câncer
AutorFoto: Divulgação


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apoio comunitário campanha de arrecadação marilandia do sul medicamento oncológico SAÚDE solidariedade
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV