Moradora de Marilândia do Sul cria vaquinha para tratar câncer

A moradora de Marilândia do Sul (PR), Mariana Siqueira, iniciou uma campanha de arrecadação na internet para custear um medicamento oncológico de alto custo, avaliado em R$ 540 mil. A mobilização se tornou a única alternativa da paciente e de sua família após a Justiça do Paraná negar o fornecimento da medicação, considerada urgente para a continuidade de sua luta pela vida.

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Mariana gravou um vídeo detalhando a gravidade de seu quadro de saúde. Devido ao avanço da doença e à necessidade de cuidados constantes, ela precisou se mudar temporariamente para a área rural para receber a assistência da mãe.

"Tô no sítio, pra minha mãe me ajudar com os curativos, pra fazer várias vezes ao dia, que o Robson trabalha, né, então pra ele é mais difícil", relatou Mariana. Com a cabeça enfaixada no registro, ela explicou a situação atual das lesões físicas: "Tô com a cabeça enfaixada porque eu fiz rádio e o tumor aqui tá, tá vazando."

Enquanto a família tenta reverter a decisão judicial, o tempo atua como um adversário na progressão da doença. Mariana mostra preocupação com a demora nos trâmites legais e com o surgimento de novos nódulos pelo corpo, inclusive na região do pescoço.

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"Eu tô aí no aguardo do remédio, né? A, a justiça negou, tamo tentando recorrer, mas nem sei a que pé anda. E a saúde não espera, né?", desabafou a paciente. Ela também aguarda o resultado de exames recentes para avaliar se o tratamento radioterápico conseguiu conter as metástases cranianas: "A última vez que eu fiz eu tava com várias pintinhas, aí eu fiz rádio e em nome de Jesus espero que do cérebro tenha sumido."

Como ajudar

Diante do alto custo do tratamento e da urgência clínica, a comunidade, amigos e o marido de Mariana, Robson de Oliveira Correia, mobilizam-se nas redes sociais pedindo doações de qualquer valor.

Os interessados em contribuir com a campanha "Ajude Mariana Siqueira" podem realizar transferências diretamente para a conta do marido da paciente.

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• Chave Pix (E-mail): rc5141986@gmail.com

• Nome do Titular: Robson de Oliveira Correia

Vídeo:

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