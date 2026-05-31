Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
FATALIDADE

Moradora de Manoel Ribas que morreu em acidente em Jardim Alegre é identificada

Vítima foi encontrada sem vida dentro do veículo após capotamento em Jardim Alegre; outra ocupante sofreu ferimentos moderados

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 12:26:45 Editado em 31.05.2026, 13:14:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Moradora de Manoel Ribas que morreu em acidente em Jardim Alegre é identificada
Autor Acidente na PR-466 resultou na morte de uma mulher de 32 anos e deixou outra ocupante ferida - Foto: Reprodução

A mulher que morreu em um capotamento registrado na madrugada deste domingo (31) na PR-466, em Jardim Alegre, foi identificada como Francieli Herdt Ascari, de 32 anos, residente em Manoel Ribas.

O acidente aconteceu por volta das 3 horas, nas proximidades do Trevo da Placa Luar, no acesso ao município de Lunardelli. Segundo informações das equipes de atendimento, o Ford Ka branco em que as ocupantes viajavam saiu da pista e capotou, parando ao final de um barranco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Capotamento na PR-466 deixa uma mulher morta e outra ferida em Jardim Alegre

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para prestar socorro às vítimas. Ao chegar ao local, durante a vistoria do automóvel acidentado, os socorristas localizaram Francieli Herdt Ascari no interior do carro. A vítima já estava sem sinais vitais.

A outra vítima uma mulher de 34 anos estava fora do veículo, consciente e com ferimentos moderados. Ela recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil e a equipe de Criminalística foram acionadas para realizar a perícia no local do acidente. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

As causas do capotamento serão investigadas pelas autoridades competentes.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito Capotamento Jardim Alegre Manoel Ribas perícia policial Segurança Viária vítimas de acidente
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV