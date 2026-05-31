Moradora de Manoel Ribas que morreu em acidente em Jardim Alegre é identificada
Vítima foi encontrada sem vida dentro do veículo após capotamento em Jardim Alegre; outra ocupante sofreu ferimentos moderados
A mulher que morreu em um capotamento registrado na madrugada deste domingo (31) na PR-466, em Jardim Alegre, foi identificada como Francieli Herdt Ascari, de 32 anos, residente em Manoel Ribas.
O acidente aconteceu por volta das 3 horas, nas proximidades do Trevo da Placa Luar, no acesso ao município de Lunardelli. Segundo informações das equipes de atendimento, o Ford Ka branco em que as ocupantes viajavam saiu da pista e capotou, parando ao final de um barranco.
LEIA MAIS: Capotamento na PR-466 deixa uma mulher morta e outra ferida em Jardim Alegre
O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã foi acionado para prestar socorro às vítimas. Ao chegar ao local, durante a vistoria do automóvel acidentado, os socorristas localizaram Francieli Herdt Ascari no interior do carro. A vítima já estava sem sinais vitais.
A outra vítima uma mulher de 34 anos estava fora do veículo, consciente e com ferimentos moderados. Ela recebeu atendimento no local e foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus, em Ivaiporã.
A Polícia Civil e a equipe de Criminalística foram acionadas para realizar a perícia no local do acidente. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).
As causas do capotamento serão investigadas pelas autoridades competentes.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos