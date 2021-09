Moradora de Lidianópolis perde R$ 450 em golpe

Da Redação

Em Lidianópolis, uma mulher foi vítima de um estelionatário na manhã de terça-feira (21) e perdeu R$ 450,00.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima estava na residência na Rua Santa Rita, quando um homem que aparentava 60 anos, alto, pele clara, olhos azuis e camisa xadrez chegou com duas sacolas para entregar ao filho dela no valor de R$ 430,00 e que teria que receber no ato da entrega.

A mulher então pagou com R$ 450,00 e o autor entregou as sacolas e disse que o produto teria que ser guardado na geladeira para não estragar. A vítima entrou para guardar, momento o homem disse que iria no comércio trocar o dinheiro, para devolver os R$ 20,00 de troco.

Com a demora, a mulher foi verificar o que se tratava a mercadoria e viu que dentro das sacolas havia apenas sal, aproximadamente 4 quilos.

Diante das informações, os policiais realizaram buscas pelas imediações, mas sem êxito em localizar o autor.