Moradora de Kaloré registra aparição de puma no quintal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Mais uma aparição de felino foi registrada na região, dessa vez no município de Kaloré. Uma moradora da cidade fez o registro fotográfico do animal, dentro do quintal da residência dela. A aparição do felino foi flagrada por volta das 5h30 da manhã desta quinta-feira, 06, na Rua Tiradentes.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Relembre bichos 'diferentões' que surgiram em Apucarana e região

A mulher entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da cidade, mas o animal acabou fugindo e não foi mais visto. O biólogo de Apucarana Fernando Felippe Rodrigues foi acionado, mas não há até o momento novos registros de aparição do animal para realizar a captura.

continua após publicidade .

"Pedimos aos moradores de Kaloré que, caso avistem o animal, tirem fotos e acionem os órgãos ambientais. Ressalto que o risco para o ser humano é baixo, já este tipo de felino sempre vai correr e tentar se esconder das pessoas", explicou o biólogo.

LEIA MAIS: Pumas são flagrados em três municípios da região; veja ovídeo

As aparições destes felinos na região são recorrentes. Em setembro, três onças-pardas ou pumas concolor foram flagrados e filmados pelas câmeras do biólogo Fernando Felippe Rodrigues em áreas rurais de Apucarana, Marilândia do Sul e Mauá da Serra.

De acordo com Felippe, o animal visto em Mauá da Serra já estava sendo monitorado por ele. No entanto, os outros dois são onças novas que apareceram na região. "O puma é o segundo maior felino do Brasil. Entretanto, apesar do tamanho, este é um animal que para o ser humano o risco é baixo. Quem sofre mais perigo de sofrer ataques são os animais domésticos", explica.

Siga o TNOnline no Google News