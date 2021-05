Moradora de Jandaia do Sul morre vítima da Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Mais uma moradora de Jandaia do Sul morreu vítima da Covid-19. A idosa de 60 anos não apresentava comorbidades e estava internada no Honpar em Arapongas. No total, o município soma 57 óbitos pela doença.

Nesta sexta-feira (21), foram confirmados mais 28 casos de Covid-19. Agora Jandaia do Sul soma 2.503 diagnósticos positivos, sendo que 2.223 pessoas já estão curadas.

No período de 07 de maio à 21, foram realizados 560 Exames, sendo confirmado 231 novos casos, resultando assim uma Taxa de Positividade de 41,65%, onde conforme Decreto Municipal n° 7308 - enquadrando-se assim no RISCO ALTO.