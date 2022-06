Moradora de Ivaiporã sofre acidente na BR-376 entre Imbaú e Ortigueira

Da Redação

A motorista Rosineia é muito conhecida e querida em Ivaiporã

Uma moradora de Ivaiporã, Rosinéia Pires, sofreu um acidente na BR-376, entre Imbaú e Ortigueira. Ela conversou com o repórter Berimbau por telefone e apesar dos danos materiais e dos ferimentos disse que estava se recuperando bem.

Rosinéia contou que trafegava com seu Fiat/Toro, quando se deparou com a pista escorregadia, por conta da chuva e de um caminhão que tombou carregado com óleo, e por conta disso, acabou perdendo o controle do carro e colidindo.

Rosineia é muito conhecida e querida em Ivaiporã, onde é proprietária de uma clínica dentária, trabalha UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e em outros municípios do Vale do Ivaí.

Ela também é presidente da ONG Torre Forte, responsável pela gestão da Casa de Passagem.