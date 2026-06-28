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ESTELIONATO

Moradora de Ivaiporã perde R$ 1,5 mil em golpe da prova de vida

Criminoso fez chamada de vídeo, orientou a vítima a realizar procedimentos no celular e dinheiro foi retirado da conta

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.06.2026, 07:45:25 Editado em 28.06.2026, 07:45:20
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Moradora de Ivaiporã perde R$ 1,5 mil em golpe da prova de vida
Autor Polícia Militar registrou caso de estelionato em Ivaiporã - Foto: Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Uma moradora de Ivaiporã procurou a Polícia Militar no sábado (27) para denunciar que perdeu cerca de R$ 1,5 mil após cair no golpe da prova de vida. Segundo o boletim de ocorrência, ela seguiu as orientações de um homem que dizia ser responsável pelo procedimento.

A vítima contou que recebeu uma ligação informando que, caso não fizesse a prova de vida, teria o pagamento cancelado. Em seguida, o suspeito iniciou uma chamada de vídeo e orientou, passo a passo, os procedimentos que ela deveria realizar no celular.

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LEIA MAIS: Homem cai em buraco e é resgatado pelos bombeiros em Ivaiporã

Após o contato, a moradora desconfiou da situação. Ao acessar o aplicativo do banco, percebeu que aproximadamente R$ 1,5 mil haviam sido retirados da conta.

Ela registrou um boletim de ocorrência para tentar reaver o dinheiro junto à instituição financeira.

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A Polícia Militar orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis.

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golpe da prova de vida ivaipora perda financeira POLICIA MILITAR Prevenção de Golpes Segurança Digital
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