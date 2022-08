Moradora de Ivaiporã fica ferida durante acidente na PR-453

Da Redação

Uma mulher ficou ferida após sofrer acidente de carro nesta sexta-feira (19), na PR-453, em Borrazópolis. Segundo informações do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã (Sincomércio/Ivaiporã), Luís Carlos Favarin, Joelma Katto, consultora do Sebrae foi encaminhada primeiramente para o Hospital Municipal de Borrazópolis e depois precisou ser transferida ao Hospital da Providência de Apucarana. Ele informou que ela sofreu lesões no rosto, mas está bem.

O acidente ocorreu por volta das 15 horas, a aproximadamente 8 km de Borrazópolis, entre o trevo da Rodovia do Milho e o trevo da PR-272. Conforme informações, Joelma estava sozinha no Ford Fiesta e ao tentar desviar de uma máquina agrícola perdeu o controle do carro bateu em um barranco e acabou capotando.

Atenderam a ocorrência, uma ambulância de Cândido de Abreu que passava pelo local na hora do acidente e a equipe do Corpo de Bombeiros de Apucarana. A Polícia Rodoviária do Porto Ubá (Posto de Lidianópolis), também foi acionada.

