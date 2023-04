Moradora de Ivaiporã é vítima de tentativa de golpe pelo Whatsapp

Da Redação

Na manhã de segunda-feira (17), uma mulher procurou a Polícia Militar (PM) para relatar que a mãe dela, de 64 anos, foi vítima de uma tentativa de golpe no WhatsApp.

Segundo relato da filha aos policiais, sua mãe estava tendo contato via WhatsApp com um homem que supostamente reside em Pelotas, e este solicitou para ela que enviasse R$900,00 para ele comprar passagem para vir morar com ela.

Disse ainda, que no dia anterior, o homem solicitou a foto do cartão da mãe dela. Mesmo ela orientando sua mãe, o autor pediu para que um taxista fosse até a casa da mulher e a levasse até a lotérica para realizar o depósito.

Quando a idosa conversou com o taxista, ele achou estranho. A família foi comunicada e a Polícia Militar acionada. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso encaminhado à Polícia Civil.

Os detalhes do caso estão sendo investigados.

