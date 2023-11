Moradora de Ivaiporã chama a PM após residência ser arrombada

Siga o TNOnline no Google News

Um moradora de Ivaiporã procurou a polícia para denunciar que teve sua casa arrombada e invadida. A invasão ocorreu na sexta-feira (3), na Av. Castelo Branco.

A equipe da Polícia Militar compareceu ao local e conversou com a solicitante. Segundo ela, saiu para trabalhar por volta das 9 horas da manhã e retornou às 18 horas, encontrando a porta de sua residência arrombada.

A moradora relatou que não percebeu a falta de nenhum objeto, exceto de uma câmera de monitoramento que estava na sala. Ela ainda informou que as câmeras registraram a ação do invasor e que em breve disponibilizará as imagens para a equipe policial.

Diante do relato, foi confeccionado o Boletim de Ocorrência Unificado (BOU), que será encaminhado à Polícia Civil para as devidas providências.

