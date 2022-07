Moradora de Ivaiporã agradece por obras na Rua Placídio Miranda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há 45 anos, Maria Aparecida Ribeiro Caetano da Costa aguarda a Prefeitura executar obras de melhorias na Rua Placídio Miranda, na Vila Operária – conhecida como Reservado, em Ivaiporã. Mas a moradora não imaginava que as obras executadas – galeria de água pluvial e bocas de lobo, e em execução – terraplanagem e meio fio, serão concluídas com massa asfáltica.

continua após publicidade .

Maria Costa contou que quando chove a água desce pela Rua Placídio Miranda, segue em direção a casa dela e invade o quintal, onde a moradora observa sorridente a equipe trabalhar.

Agradecimento

continua após publicidade .

“Esta obra é uma benção! Vai valorizar as casas e as crianças vão poder brincar. Estou muito feliz. Só eu, não! Os moradores da Rua Placídio Miranda. O prefeito [Carlos] Gil não prometeu nada. Mas mandou fazer a obra. Nem acredito… Aguardo ansiosa a conclusão com asfalto”, comemorou Maria Costa.

De acordo com o diretor do Departamento de Obras, Bruno Montoro, é necessário aguardar a conclusão da obra no final da Rua Placídio Miranda, onde serão feitas compactação do terreno, rachão, graduada e capa asfáltica, para iniciar o recape onde há pedra irregular. Serão recapeados 1.541,85m² na Rua Placídio Miranda e asfaltado 320 m² no fundo do Reservado.

“Como gestor público é gratificante contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população do município. Afinal, algumas famílias sonham em sair do barro e parar de respirar poeira há 45 anos. Em breve, os moradores da Rua Placídio Miranda se sentirão mais estimulados em investir na melhoria das casas”, antecipou o prefeito Carlos Gil.

Anteriormente, a Rua Placídio Miranda chamava Rua das Flores.

Siga o TNOnline no Google News