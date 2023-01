Moradora de Grandes Rios recebe transplante de coração

Da Redação

cirurgia iniciou ainda antes das 6h e, no começo da tarde, a paciente Camila, de 35 anos, foi encaminhada à UTI

A Santa Casa de Londrina realizou o primeiro transplante de coração do ano, no domingo (15), com uma paciente moradora de Grandes Rios, norte do Paraná.

A cirurgia iniciou ainda antes das 6h e, no começo da tarde, a paciente Camila, de 35 anos, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para sua recuperação.

Ainda durante a madrugada de domingo a equipe médica fazia a retirada do órgão, que doado de uma cidade do sul do Paraná e transferido através de transporte aéreo.

O procedimento ocorreu com sucesso e a paciente segue estável nas primeiras horas do pós-operatório.

Este é o 68º transplante cardíaco realizado na Santa Casa de Londrina. O hospital é o único credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar este tipo de procedimento no norte do Paraná. A Santa Casa de Londrina também realiza transplantes renais.

Com informações de Repórter do Vale

