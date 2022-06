Moradora de Cambira leva tapas e chineladas do marido

Da Redação

Mais um caso de violência doméstica foi registrado neste sábado (11), por volta da meia-noite, em Cambira

Mais um caso de violência doméstica foi registrado neste sábado (11), por volta da meia-noite, em Cambira. Desta vez a vítima é moradora do centro da cidade e a denúncia foi feita anonimamente para a Polícia Militar (PM).



continua após publicidade .

Ao chegar no local e conversar com a vítima, ela disse que o convivente a agrediu com tapas na cara e chineladas pelo corpo e teria feito várias ameaças de morte.

Ela ainda relatou que a filha menor de idade presenciou todas as agressões. Após a briga, de acordo com a mulher, o homem foi embora. A vítima ainda disse que o marido é usuário de drogas e teme que ele possa fazer mais mal para ela e a menina.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, a equipe policial entrou em contato com o Conselho Tutelar de Cambira para que as vítimas pudessem ficar seguras. Segundo a PM, o agressor possui vários antecedentes criminais.