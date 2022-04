Da Redação

Moradora de Cambira leva golpes de faca durante briga

Uma moradora de Cambira foi agredida por mulheres nesta quarta-feira (20). A Polícia Militar (PM) foi chamada.

continua após publicidade .

A vítima contou à PM que as agressoras foram até sua casa e pularam o muro para agredi-la. Ela contou que uma delas estava com uma faca e a golpeou nas duas pernas, barriga e braço, além de causar arranhões em seu rosto.

Após as agressões as autoras fugiram em um VW Gol branco e tomaram rumo ignorado. A vítima foi orientada pelos policiais. A causa das agressões não foi citada no boletim da PM.