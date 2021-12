Moradora de Cambira descobre traição e ateia fogo em casa

Da Redação

Uma mulher foi levada para a delegacia por atear fogo na própria casa em Cambira após uma discussão com o marido, na manhã desta terça-feira (14). Os Bombeiros de Apucarana e o caminhão pipa do município combateram as chamas, porém, a residência ficou completamente destruída.

A mulher contou que estava casada há 15 anos, porém, descobriu uma traição, ficou nervosa, e ateou fogo na casa. Ela ainda disse que estava cansada de ser enganada e de sofrer humilhações.

Na casa estavam a mulher, o marido e os três filhos do casal. A mulher informou para a PM que retirou as crianças, de três e seis anos, e um adolescente, de 15, da casa, e ateou fogo. O homem não ficou ferido e foi para a casa do pai dele.

A família perdeu tudo, a casa que era própria, ficou completamente destruída. A mulher foi levada para a delegacia de Apucarana para prestar depoimento e deve responder pelo incêndio. Os filhos ficaram com parentes.