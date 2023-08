Moradora de Cambira chama a PM após ver homem nu discutindo na rua

PM foi acionada na noite desta quarta após moradora dizer te visto home nu em frente a sua casa discutindo com a mulher

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira (9) em Cambira, no Vale do Ivaí, após uma mulher alagar que um casal que mora perto da sua casa estava discutindo na rua, e que o homem estava sem roupas durante a discussão.

De acordo com a PM, a mulher relatou ter ouvido um barulho na casa de frente a que ele mora, e percebeu que os moradores da residência estavam discutindo no meio da rua. Ainda segunda ela, havia um homem de bermuda e sem camisa. Em determinado momento, a bermuda dele caiu e mesmo assim continuou discutindo com a sua parceira, segundo a mulher.

A PM afirmou que conversou com o casal, e que eles confirmaram que realmente estavam discutindo e se exaltaram um pouco, mas sem agressão. Sobre a acusação da vizinha, que chamou a PM, o homem disse que a sua bermuda havia abaixado apenas um pouco, mas sem mostrar nenhuma parte íntima. De acordo com o Boletim de Ocorrências, após serem ouvidos, ambos foram liberados.

