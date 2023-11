Moradora de Califórnia perde mais de R$ 10 mil após cair em golpe

Uma moradora de Califórnia, no Vale do Ivaí, perdeu mais de R$ 10 mil após cair em um ‘golpe do PIX’ na manhã desta quinta-feira (23). Ela teria feito o pagamento ao golpista realizando três PIX, após acreditar estar realizando um investimento em criptomoedas.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM) a vítima relatou que o estelionatário entrou em contato com ela, através de um aplicativo de mensagens, se passando por uma amiga. A pessoa teria influenciado ela a realizar o suposto investimento. Na sequência, ela fez os três PIX, dois no valor de R$ 400 e um no valor de R$ 9.990,00.

Ainda segundo os agentes, após fazer os pagamentos, a vítima tentou contato com a pessoa das mensagens, mas não recebeu mais retornou. A mulher também afirmou que não conseguiu mais acessar a redes sociais dela. Após isso, ela conseguiu conversar com a amiga ao qual o golpista estava se passando e, a amiga disse que teve suas redes sociais hackeadas. Conforme os policiais, a vítima foi orientada.

