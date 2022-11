Moradora de Borrazópolis será julgada por morte de marido

Da Redação

Segundo a defesa, o crime ocorreu após ela ser ameaçada durante uma crise de ciúmes

Após 23 anos, uma moradora de Borrazópolis acusada de matar o marido será julgada nesta quinta-feira (17), em Londrina. O crime ocorreu em dezembro de 1999 em uma fazenda no distrito de Lerroville, próximo ao Rio Tibagi. A acusada Marina Rosa Rocha desferiu golpes de machado em seu companheiro, Sebastião Lima de Godoy. Segundo a defesa, o crime ocorreu após ela ser ameaçada durante uma crise de ciúmes.

Ainda conforme a defesa, a acusada, a fim de evitar as agressões, fingiu estar dormindo, mas quando levantou, o homem partiu em sua direção tentando imobilizá-la. No entanto, a mulher conseguiu se soltar e atingiu o marido com uma machadada na cabeça, deixando a vítima desacordada. Ele foi socorrido inconsciente e levado para um hospital de Londrina, onde permaneceu por mais de 50 dias. A acusada foi presa após mais de 10 anos do crime em Borrazópolis, cidade em que reside atualmente.

Marina será julgada pelo Tribunal da Comarca de Londrina, pelo Art. 121, homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa será promovida pelos advogados criminalistas de Apucarana, José Teodoro Alves e seu filho Tiago Mariano Teodoro Alves. O júri será presidido pelo juiz Paulo Cesar Roldão e o Ministério Público pelo doutor Vitor Hugo Nicastro Honesko.

