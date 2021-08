Da Redação

Moradora de Borrazópolis morre após sofrer mal súbito

Neste domingo (15), o Hospital da Providência, confirmou o falecimento de Emília Tiné, de 54 anos. Ela era esposa do conhecido "Zé Bigode" e estava internada no Hospital Municipal, de Borrazópolis, e foi transferida no dia 11 de agosto para Apucarana.

No entanto, Emília não resistiu e morreu neste domingo. De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários (Aserfa), os horários de velório e sepultamento ainda não foram definidos pela família.

Com informações do Blog do Berimbau.