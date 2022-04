Da Redação

Moradora de Bom Sucesso procura hospital após ser abusada

A Polícia Militar (PM), de Bom Sucesso, foi acionada na madrugada deste domingo (10), após a equipe do Hospital Municipal de Bom Sucesso informar que uma paciente sofreu abuso sexual neste sábado (9). A PM não informou a idade da vítima.



Conforme o boletim, a vítima contou à equipe médica que tinha tido relações sexuais sem seu consentimento e que no momento em que tudo ocorreu ela tinha ingerido bebida alcoólica. Além disso, ainda conforme o relatório, a paciente contou que nunca tinha feito sexo com um homem.

Apesar da gravidade, a vítima disse aos profissionais do local que não queria comprometer o autor e que tinha sido abusada por volta das 18 horas, deste sábado (9).

No entanto, ao conversar com a PM, a paciente disse que estava indo para a casa de uma amiga e que após a meia-noite, horário diferente do que contou anteriormente, estava nas proximidades do Ginásio de Esportes, quando foi abordada por um homem. Ela contou aos policiais que ele a agarrou e abusou sexualmente dela.

A vítima ainda relatou que não sabe exatamente quem é o homem, mas que conhece ele de 'vista'. De acordo com o boletim, ela estava muito nervosa e não sabia explicar o que tinha acontecido exatamente.